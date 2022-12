Polícia detona granada ao prender traficantes em Manaus

Durante procedimentos do grupamento especializado, o artefato foi detonado com segurança no local. Em seguida, os suspeitos foram detidos e encaminhados, juntamente com o material apreendido, para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a Polícia, os militares da da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam uma denúncia anônima informando que alguns homens estariam vendendo drogas na área. No local, alguns suspeitos foram vistos fugindo, quando perceberam a presença da polícia, mas dois foram alcançados e abordados.

Manaus/AM - Os policiais do do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) foram acionados para detonar uma granada encontrada, na madrugada desta sexta-feira (30), bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Na ação, dois traficantes, de 23 e 25 anos, foram, presos.

