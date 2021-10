Polícia descobre plantação de maconha ao prender suspeito por roubo em Manaus

Denúncia – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

No local, os policiais encontraram cabos diversos, duas pedaleiras, uma placa de áudio USB, dois aparelhos celulares e um contrabaixo SX, além de uma plantação com 51 pés de maconha dentro da casa.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem acelerou para tentar fugir, mas acabou batendo em outro veículo. Após a batida, ele ainda tentou escapar a pé, porém foi alcançado pela equipe. No interior do veículo, os policiais encontraram produtos originados dos roubos. O suspeito informou ainda a existência de outros materiais em uma residência na comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, na zona norte.

