Polícia deflagra operação na Feira da Manaus Moderna

A ação, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), ocorre de forma integrada entre a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e a Prefeitura de Manaus. Cerca de 60 gentes participam da ação e devem permanecer no local.

Segundo a polícia, a área é um dos principais pontos de tráfico da região. Um balanço de possíveis prisões devem ser divulgada no fim do dia.

