Caixas de abelhas avaliadas em mais de R$ 7 mil são furtadas no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe de investigação da 45ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Urucará, recuperou, na terça-feira (28), 12 caixas de colmeia com abelhas sem ferrão das espécies Jandaíra e Japurá, que foram subtraídas do Centro de Treinamento Rural de Urucará (Cetru) no domingo (26/02).

Segundo o delegado Mauro Canale, titular da unidade policial, ao todo, 25 caixas de abelhas foram furtadas do local, causando prejuízo estimado em R$ 7,5 mil. Os policiais iniciaram as diligências logo após tomarem conhecimento do crime.

“No decorrer das investigações, conseguimos recuperar 12 caixas, estimadas em R$ 3,6 mil, e levamos de volta ao Cetru. Esse Centro de Treinamento é muito importante para os moradores, pois tem como finalidade o fomento agro frutífero e geração de renda”, informou o delegado.

Procedimentos

Três indivíduos envolvidos no furto e dois identificados como compradores estão sendo investigados. Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar o crime, bem como localizar o restante do material subtraído.