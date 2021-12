Polícia Civil do Amazonas orienta população sobre golpes no período das festas de fim de ano

Manaus/AM - Durante o período das festas de fim de ano, muitos golpistas aproveitam para cometer crimes. Para evitar que a população seja vítima desses golpes, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon) orienta como se proteger dos criminosos e como proceder nesses casos. O delegado Eduardo Paixão, titular da Decon, informa que um dos golpes mais recorrentes nessa época é o de falsos pacotes oferecidos por agências de viagens. Segundo ele, o consumidor está mais propício ao golpe, no momento em que está realizando a compra pela internet. “São inúmeros os casos de golpes virtuais ligados a compra de pacotes de viagens. É importante que o consumidor se atente para preços muito abaixo da média de mercado, e prefira empresas ou sites reconhecidos, que possuam pagamento por CNPJ e jamais deposite valores a pessoas físicas”, esclareceu o delegado. Outra fraude comum são os anúncios de quitação de dívidas de fim de ano. Muitas vezes, os estelionatários se aproveitam do desejo do consumidor de quitar débitos oferecendo taxas de juros mais baixas que o comum, além de supostas vantagens para o pagamento, porém, a falsa empresa não repassa o valor ao banco e causa ainda mais prejuízo à vítima. O titular alerta, ainda, para precauções no momento de compras de presentes pela internet. O chamado golpe do e-commerce que consiste em sites falsos que costumam surgir nesse período com vendas de produtos que não são entregues. Muitas vezes, o consumidor passa informações bancárias pessoais que podem ser usadas em outras fraudes.

“Esses sites costumam ter nomes idênticos ou parecidos com os de empresas conhecidas, o que induz o consumidor ao erro e o atrai com valores muito abaixo dos de mercado”, informou Paixão. Denúncias - A Decon orienta que o consumidor que tenha sido vítima destes ou de outros golpes, formalize a denúncia em uma unidade policial mais próxima de onde o fato ocorreu, portando em mãos as provas do fato, como prints de mensagens de ofertas ou anúncios enganosos, ligações gravadas ou comprovante de depósito, para que as investigações possam iniciar. A unidade especializada está situada na avenida Desembargador Felismino Soares, bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

