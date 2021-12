Grupo é preso enquanto de preparava para atacar rivais em Manaus

Manaus/AM - Quatro homens foram presos nesse domingo (19), enquanto se preparavam para atacar uma boca de fumo de rivais na rua Piauí, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Uma denúncia anônima levou os policiais da 30° Cicom ao endereço onde eles estavam reunidos. Com os suspeitos foram apreendidos um simulacro e uma espingarda. Os homens foram presos e encaminhados à delegacia.

