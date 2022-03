Polícia caça grupo com extensa ficha criminal no Amazonas

Manaus/AM - Estão sendo procurados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Adailson Ferreira Dantas, 28; Cassiano Roque de Lima, 24; Cristiano Cavalcante Maciel, 35, conhecido como “Pinto”; Glenalte da Silva Magalhães, 26; Manoel da Silva Pereira, 34, chamado de “Rochedo”; e Marcos Marinho do Nascimento, 35, o \"Carioca\", que estão sendo procurados por envolvimento em vários crimes naquele município.

