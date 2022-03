Idoso é preso suspeito de estuprar menino em banheiro da sede do Flamengo

A assessoria de imprensa ressaltou que o clube segue acompanhando o desenrolar do processo e que suspendeu o acesso do acusado em suas dependências até que o caso seja julgado.

O Flamengo informou em nota que teve conhecimento do fato quando o menor já estava seguro com a sua babá.

Sérgio Paes, de 69 anos, foi preso nesta quinta-feira (24), no Leblon, Rio de Janeiro, suspeito de tentar estuprar um menino de 10 anos nas dependências do Clube de Regatas Flamengo, na Gávea, zona Sul carioca.

