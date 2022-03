Homem é preso por furtar objetos de Unidade Básica de Saúde em Manaus

Manaus/AM - Emerson Campos de Almeida, de idade não revelada, foi preso na manhã desta quinta-feira (24), pelo crime de furto praticado em uma unidade de saúde. O crime ocorreu na quarta-feira (23), na zona sul da capital.

A prisão Colônia Oliveira Machado, naquela mesma zona. De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular da unidade policial, as equipes iniciaram as diligências após uma vítima relatar o delito.

“Durante a investigação, colhemos imagens de câmeras de segurança, nas quais apareciam o autor cometendo o crime. As mídias nos ajudaram na identificação do infrator. Ele foi abordado em via pública e negou o crime, no entanto, logo confessou o ato e apresentou os objetos furtados”, informou a autoridade policial.

Emerson responderá pelo crime de furto. Na delegacia, foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 2.500.