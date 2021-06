Polícia busca por assassino de amigas de Manaus encontradas em São Paulo

Manaus/AM - A Polícia Civil de São Paulo segue nas buscas para encontrar o assassino das amigas de Manaus, Júlia Renata Garcia Rafael, de 26 anos, e Cláudia Cristina Pinto Menezes, de 35, encontradas mortas no último dia 15.

A amigas estavam sujas de terra à beira do Rodoanel Mário Covas, na região de Itapecerica da Serra. Elas estavam desaparecidas há cerca de duas semana quando foram achadas após denúncia anônima.

De acordo com a polícia, diversas hipóteses são analisadas, mas o caso continua sendo investigado. Ao Portal do Holanda, a polícia não comentou se as jovens apresentavam marcas de tiros, facadas ou de tortura quando foram encontradas.

A Prefeitura de Manaus deve auxiliar no translado do corpo das jovens para a capital amazonense, onde serão enterradas.

A última vez que foram vistas, as mulheres estavam saindo de uma festa, no último dia 3, em Guarulhos, onde estavam morando. Desde então não foram mais vistas.

As famílias estão muito abaladas com o assassinato das jovens e estão sem entender a motivação do crime. As duas amigas saíram de Manaus para trabalhar e estudar em São Paulo.

Os corpos das jovens ainda não foram liberados pelo IML de São Paulo.

