Criminoso abandona comparsa com arma ao fugir da PM em Manaus

Segundo informações, agentes faziam estavam realizando barreira na avenida Brasil, quando dois homens em uma motocicleta, sem placa, tentaram fugir da contenção e seguiram na contramão da via. Os militares alcançaram a moto e conseguiram deter o carona, mas o outro suspeito conseguiu fugir na motocicleta. Com o suspeito interceptado, foi apreendido um revólver Taurus calibre 38, com seis munições intactas e numeração suprimida.

