Motorista de app tenta estuprar adolescente com bebê de colo durante corrida

Um motorista de transporte por aplicativo foi preso após tentar estuprar uma adolescente de 15 anos, que estava com um bebê de apenas um mês no colo. Com ele foi apreendido um pênis de plástico. O caso aconteceu em Fortaleza na sexta-feira (18).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.