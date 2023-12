Polícia apreende submetralhadora após guerra de facções em Manaus

Manaus/AM - Durante a madrugada desta segunda-feira (04), os policiais da Força Tática apreenderam duas armas de fogo, sendo uma submetralhadora e uma pistola de fabricação caseira, na comunidade Raio de Sol, localizada no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

A equipe recebeu denúncia anônima de que um grupo de criminosos iria realizar ataques a integrantes de uma facção rival na comunidade Raio de Sol. Durante diligências no local, os policiais militares foram recebidos a tiros, iniciando-se um confronto. Ninguém foi atingido pelos disparos.

De acordo com a polícia, após realizar incursão em área de mata, nenhum suspeito foi encontrado, mas foram apreendidas uma submetralhadora calibre 9 milímetros, dez munições do mesmo calibre, além de uma arma caseira, tipo pistola. No local, haviam projéteis de diversos calibres de arma de fogo.

Os armamentos foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias - A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190. A identidade do denunciante será preservada.