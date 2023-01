Polícia apreende carregamento com carvão ilegal na AM-010

O BPAmb abordou um veículo kombi, nele estavam sendo transportados 41 sacos com aproximadamente 20 quilos cada, de carvão vegetal, sem a Documentação de Origem Florestal (DOF). Mediante os fatos, o condutor do veículo, de 39 anos, e a carga e a kombi foram levados para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manaus/AM - Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), na sexta (30/12), durante fiscalização, apreenderam carregamento de carvão vegetal irregular, no Km 30 da rodovia AM-010.

