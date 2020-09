PM recupera 11 veículos roubados em Manaus; veja lista

Manaus/AM - Cerca de 11 veículos roubados entre carros e motos foram recuperados neste fim de semana pela Polícia Militar. Segundo informações da polícia, os casos foram registrados em vários pontos de Manaus e além das apreensões, três pessoas foram presas.

Um homem de 18 anos foi preso, no bairro Japiim, nesta sexta-feira (11). O suspeito havia roubado uma motocicleta de outro homem, de 43 anos. O veículo foi recuperado pela polícia após ser encontrado na rua Açaí, no bairro Distrito Industrial.

Já no sábado (12), um veículo GM/Corsa, azul, de placa JEY-7352, com restrição de roubo, foi localizado na rua Marta Falcão, no bairro Gilberto Mestrinho, por policiais militares da 4ª Cicom. O carro foi apresentado na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Também com restrição de roubo, uma moto Honda NXR-160 Bros, placa PHI-6604, verde, foi localizada no bairro Monte das Oliveiras, neste domingo (13).

Lista de Veículos

• Motocicleta Honda/CG 150, vermelha, placa NOY-0342

• Motocicleta Honda/CG 125 Titan KS, verde, placa NAH-3762

• Motocicleta Honda/CB 250 Twister, preta, placa PHD-9413

• Motocicleta Honda/CG 150 Fan Esi, vermelha, placa OAB-5446

• Motocicleta Yamaha Fazer, preta, placa NOS-2641

• Motocicleta Dafra/Riva 150, preta, placa PHB-0430

• Motocicleta Honda/NXR 160 Bros, verde, placa PHI-6604

• Motocicleta Honda/CG 160 Titan, branca, placa PHj-8309

• Carro VW/Gol 10, cinza, placa JWZ-1092

• Carro Nissan/March 16 SV, prata, placa QZR-5J88

• Carro GM/Corsa Wind, azul, placa JEY-7352

• Carro Fiat Uno, verde, placa JWF-3198