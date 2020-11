PM desarticula grupo suspeito de tráfico de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Três homens, de 27, 30 e 32 anos, foram presos com armas, drogas e produtos roubados. A ação ocorreu nesta sexta-feira (30), no município de Tefé, interior do Amazonas.

De acordo com o 3° BPM, os policiais chegaram ao infratores por meio de denúncia anônima, informando que o trio estaria em residências, nas ruas Joaquim Nabuco, bairro Monte Castelo, e Samuel Fritz, no bairro Abial, e possivelmente, teriam em suas posses armas, drogas e materiais provenientes de ilícitos como roubos e furtos.

Em diligências, nos referidos endereços, os homens foram abordados e com os mesmos foram encontrados sete relógios de pulso, uma escova elétrica de cabelo, um secador de cabelo, oito celulares, duas balanças de precisão, dois rádios comunicadores, quatro munições calibre 20; duas TVs de tela plana de cor preta, 25 gramas de entorpecente supostamente cocaína em pó; 18 gramas de entorpecente supostamente skank, 16 trouxinhas de entorpecente provavelmente pasta base de cocaína; R$ 5.300 em espécie; um revólver calibre 32 e uma espingarda calibre 20.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos infratores. Eles foram conduzidos até a 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé para os procedimentos cabíveis.