Briga em bar termina com homem gravemente ferido após ser baleado em Manaus

Manaus/AM - Uma briga em um bar terminou com um homem, identificado como Fabrício Cruz Silva, de 33 anos, gravemente ferido após ser baleado na região do peito, na noite deste sábado (31). O crime acontece na rua Salva de Marajó, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, Fabrício estava consumindo bebidas alcoólicas dentro do próprio carro, estacionado em frente ao bar, quando um outro veículo parou ao lado e o motorista pediu para que Fabrício estacionasse em outro local.

Ao se negar a sair de onde estava, Fabrício foi atingido com um disparo de arma de fogo. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi identificado.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo e, ainda de acordo com informações da Polícia Militar, corre risco de morte devido a gravidade do disparo.

A Polícia Civil deve investigar o caso.