Detentos são flagrados 'içando' drogas e armas para celas no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 19 anos foi preso ao ser flagrado enquanto tentava passar drogas, armas e dinheiro para detentos dentro da delegacia do município de Borba, no interior do Amazonas, nesse sábado (31).

O jovem estava usando uma “tereza” para fazer a entrega. No momento em que parte do material era içado pelos presos, policiais perceberam a ação e interceptaram o suspeito.

Com ele foi apreendido ainda uma pistola calibre .380, uma espingarda, 10 munições, cinco celulares, cocaína, maconha, oxi e dinheiro. Ele foi encaminhado preso em flagrante.