Pirata de rio de 15 anos é apreendido com armas após arrastão no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 18 anos foi preso e um adolescente de 15, foi apreendido na noite desse domingo (21), no município de Carauari, no interior do Amazonas. A dupla atuava como piratas de rios e é responsável por uma série de assaltos na cidade e nos arredores.

Conforme policiais do 5º Grupamento de Polícia Militar, no momento da prisão, os acusados tinham acabado de fazer arrastões em casas e flutuantes. Com eles foram encontrados uma TV, um aparelho DVD, uma botija de gás, uma rabeta, duas espingardas e uma arma calibre 36.

Eles foram detidos em flagrante e encaminhados ao 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Ambos eram conhecidos por moradores e costumavam aterrorizar as vítimas durante os roubos.