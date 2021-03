Balneário ignora pandemia e faz festa clandestina com 300 pessoas em Manaus

Na sexta-feira, o Lanche El-Shadai, localizado no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus, teve suas atividades encerradas pela fiscalização. No momento em que os agente chegaram, foi constatado que havia clientes consumindo no local, sendo posteriormente autuado pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM).

Manaus/AM - Uma festa clandestina com 300 pessoas foi encerrada na noite desse domingo (21), em um balneário localizado no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, o organizador foi detido.

