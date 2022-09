PF apreende 1,4 tonelada de drogas em rio no Amazonas

De acordo com a Polícia Federal, através do trabalho de inteligência, foi constatado que grande parte da droga internacional que ingressa no território brasileiro se dá por meio do Rio Marié, localizado entre os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, e que foi navegado pela primeira vez por forças policiais, devido ao difícil acesso.

Manaus/AM - Cerca de 1,4 tonelada de drogas, do tipo skunk, foi apreendida nesta quinta-feira (08) durante a Operação Marié, que durou 18 dias, no Amazonas. Além disso, duas armas de fogo de procedência ilegal também foram apreendidas.

