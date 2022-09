Homem é preso após se passar por servidor da Prefeitura para aplicar golpes em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Nelson Lima, de 40 anos, foi preso nesta sexta-feira (09) na Avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Ele é suspeito de fingir ser servidor da prefeitura de Manaus para aplicar golpes na cidade.

"O homem fingia ter proximidade com políticos influentes e, inclusive, mantinha fotos com os parlamentares para passar confiança às pessoas, e, além disso, usava documentos e logotipos fraudados da prefeitura. Ele oferecia licitações de instalação de painéis solares, reformas, construções, contratos de fornecimento de alimentos e outros serviços com parceria com as secretarias municipais", disse o delegado titular do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Gesson Aguiar.

O suspeito foi preso e deve responder por estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e associação criminosa.