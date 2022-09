Lutador de artes marciais é preso por suspeita de agredir esposa em Manaus

A delegada disse, ainda, que a vítima procurou a delegacia e comunicou a ação a agressão. “Ressalto a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO) para apuração desses crimes”, afirmou Kelene.

Conforme a delegada Kelene Passos, titular da DECCM centro-sul, a vítima relatou que no dia 24 de agosto deste ano, estava doente em casa na companhia dos filhos de 1, 4 e 7 anos, ocasião em que o indivíduo chegou e viu a casa desarrumada. Após isso, ele passou a dizer que ela não fazia nada, mesmo a filha informando que a mãe estava doente, ele não deu atenção e passou a agredir a companheira com socos e a deixou desacordada.

