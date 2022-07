Peruano é preso suspeito de manter esposa amarrada e amordaçada em hotel em Manaus

Manaus/AM - Um peruano, ainda não identificado, foi preso nesta quinta-feira (28) durante operação policial no Centro de Manaus. Ele é suspeito de espancar e manter a esposa, também peruana, amarrada e amordaçada em um quarto de hotel na área central da cidade.

Após denúncias anônimas, os policiais constataram que no local a mulher estava com o rosto desfigurado após ser espancada pelo homem. Ela também estava com as mãos e os pés amarrados, além de amordaçada. Os filhos do casal estavam no mesmo quarto e presenciaram todas as agressões.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM).