Polícia prende mais um suspeito de matar professor em motel de Manaus

Essa é a quarta prisão do caso, mas no decorrer das investigações, uma pessoa acabou sendo liberada. Nenhum dos presos teve o nome revelado até o momento.

Manaus/AM – A polícia prendeu na noite dessa quinta-feira (28), mais uma pessoa suspeita de participar da morte do professor da Semed, Mário Nunes de Moraes, de 40 anos, no motel Paris, no bairro Coroado, zona Leste.

