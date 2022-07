Homem é preso em hospital após esfaquear esposa em Manaus

Segundo a polícia, os dois teriam discutido e o suspeito se armou com uma faca e tentou atingir o peito da vítima. No entanto, ela levantou os braços para se defender e acabou machucando as mãos. O suspeito ainda socorreu a mulher para o hospital, mas a equipe médica desconfiou que ela teria sido vítima de violência doméstica e, ligou imediatamente, para uma equipe da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que realizou a prisão do homem na unidade hospitalar.

Manaus/AM - Um homem, não identificado, foi preso na madrugada desta sexta-feira (29) após desferir uma facada na própria esposa. A prisão ocorreu ocorreu no Hospital e Maternidade Chapot Prevost localizado no Distrito Industrial, zona leste de Manaus.

