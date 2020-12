Perseguição policial termina com casal ferido em grave acidente em Manaus

Manaus/AM - Uma perseguição policial terminou em um grave acidente de trânsito e deixou um casal ferido, na noite desta terça-feira (01), na rua Noemia Cordeiro, no bairro Novo Reino, zona Leste de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, a perseguição teria iniciado após denúncias de que dois homens estariam realizando assaltos na área. O casal estava em uma moto quando colidiram com a viatura da PM. Com o impacto do acidente, as vítimas foram arremessadas contra um táxi e depois caíram na pista. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

Os suspeitos conseguiram fugir e o caso será investigado.