'Paredão' identifica motociclista com veículo roubado em Parintins

Manaus/AM - Um motociclista foi preso, nesta sexta-feira (27), ao passear com um moto roubada, no município de Parintins, no interior do Amazonas. A identificação foi realizada pelo Sistema “Paredão”.

O suspeito estava em uma motocicleta de placa PHN-8653. Após análise realizada feita pelas equipes do Cerco Inteligente de Videomonitoramento instalado em Parintins, foi identificado que o veículo estava com restrição de roubo.

O homem foi detido e encaminhado junto com a moto para a Delegacia Interativa de Parintins, onde a Polícia Civil (PC-AM) dará segmentos nas investigações.

‘Paredão’ em Parintins

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) está atuando em Parintins com a tecnologia do “Paredão” deste o início do mês de junho. A Instituição trouxe para a Ilha câmeras fixas e móveis para auxiliar as Forças de Segurança na localização e recuperação de veículos com restrições. Além do Paredão veicular, a SSP-AM trouxe, ainda, a tecnologia de reconhecimento facial.