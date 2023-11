Pai é condenado a 23 anos de prisão por estuprar filha por anos em Manaus

Segundo a titular, a Justiça decretou a condenação do homem, que foi localizado e preso na manhã desta quarta, por volta das 9h, no bairro Centro, zona sul.

“Ela relatou que os abusos eram praticados desde os seus 10 anos, em momentos em que o indivíduo tocava em suas partes íntimas. Quando ela tinha 13 anos, ele consumou o estupro e ela resolveu denuncia-lo, após saber que ele queria sair de casa e leva-la junto com seus irmãos, após uma discussão com a mãe dela”, diz a delegada Joyce Coelho.

