Operação Vila Mais Segura 2: suspeitos de tráfico de drogas são presos no Amazonas

Manaus/AM - Policiais civis da 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro da Várzea, no interior do Amazonas, com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e Delegacia Fluvial (Deflu), deflagraram, no sábado (02), a Operação Vila Mais Segura II para combater o tráfico de drogas no município e prenderam quatro indivíduos.

Os presos foram identificados como Alex Silva e Silva, 37; Antônio Neto da Silva Lima, 27; Brenda Cristem Rodrigues da Silva, 20; e Marcelo Souza do Nascimento, 26.

Conforme o delegado David Jordão, titular da unidade policial, a primeira fase foi deflagrada no primeiro semestre deste ano, quando seis pessoas foram presas.

“Neste sábado, cumprimos seis mandados, sendo três de busca e apreensão e os outros três de prisão temporária. Todos os infratores foram presos em suas respectivas residências”, disse.

Segundo o titular, com o casal foram apreendidas duas porções grandes de entorpecentes, sendo uma de maconha e outra de cocaína para refino. Além de 92 trouxinhas de cocaína e 31 de maconha, prontas para venda. Eles também estavam em posse de R$ 1.077 em espécie, e uma motocicleta com sinais de adulteração e diversos aparelhos celulares”, pontuou.

Ainda de acordo com o delegado, com Marcelo foram apreendidas 23 porções de maconha e cocaína; e com Alex foram encontradas 65 porções de maconha e cocaína, além de apetrecho de embalo e fabricação, que contava com 260 invólucros de drogas e R$ 206 em espécie.

“A participação da população local foi determinante para as investigações, visto que as informações chegaram por meio do 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)”, destacou o delegado.

Os presos responderão por tráfico de drogas. Eles estão custodiados na 35ª DIP, à disposição da Justiça.