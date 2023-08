Operação prende policiais suspeitos de torturar mulher em Manaus

Manaus/AM - Dois policiais militares da Secretaria de Estado Adjunta de Operações (Seaop), foram presos na manhã desta sexta-feira (25), durante a Operação Tertium Genus, deflagrada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM). Eles são suspeitos de invadir uma casa e torturar uma mulher no bairro Educandos, na zona sul.

Durante a operação de hoje, além das prisões, também foram cumpridos de busca e apreensão contra os alvos. O crime ocorreu no dia 12 de julho e foi gravado por câmeras de segurança da residência, que também funciona como distribuidora de bebidas.

As imagens mostram quando os dois policiais militares armados com fuzil chegaram à casa da vítima, arrobaram o gradil e iniciaram uma sessão de tortura a procura de drogas e de uma arma que seria supostamente do namorado dela conhecido por Janderson.

Os policiais estavam em uma S-10 e um Ônix branco, com placas frias e arrancaram e apreenderam as câmeras de segurança do local.