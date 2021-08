Mulher leva tiros de espingarda em comunidade de Manaus

Manaus/AM - Uma mulher foi baleada na noite dessa terça-feira (10), na Comunidade do Abelha, situada nas proximidades da Marina do Davi, no Tarumã, na Zona Oeste.

A vítima foi atacada no local onde morava e foi atingida com dois tiros de espingarda. Familiares a colocaram em uma lancha e acionaram a ambulância do Samu que foi até a marina receber a mulher.

Ela foi encaminhada a um hospital de Manaus. Os parentes não quiseram falar com a imprensa e a polícia ainda apura quais as circunstâncias e quem teria sido o autor da tentativa de homicídio.