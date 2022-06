Mulher leva terçadadas de ex-companheiro em campo de futebol em Manaus

Após alta médica, ela afirmou não saber o motivo para as agressões, e que no momento da tentativa de homicídio, ela implorava para ficar viva e voltar para a família: “Eu pedi pra ele não me matar, porque tinha que voltar para os meus filhos”, desabafou a mulher.

Informações repassadas para Polícia Militar, ela estava sentada no campo, quando um homem, apontado como ex-companheiro dela, se aproximou com um terçado e começou a desferir os golpes que atingiram a cabeça, braços e mãos.

