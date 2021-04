Mulher é presa por desacato ao defender irmão preso por tráfico em Manaus

Manaus/AM - Na madrugada deste sábado (10), policiais militares da Rocam detiveram um homem, de 34 anos, e com ele foi encontrado porções de entorpecente; e sua irmã, de 28 anos, por desacato aos policiais, fato ocorrido no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus.

De acordo com os relatos dos policiais, a equipe se encontrava em patrulhamento no bairro Redenção, zona oeste, quando visualizou uma confusão em um bar. Ao perceber a presença policial, um dos clientes que estava no local tentou fugir, mas logo foi alcançado.

Durante abordagem foi encontrado nas proximidades onde o suspeito foi detido, quatro porções médias de substância com característica de cocaína; e outra porção de substância com característica de oxi. Questionado, o suspeito assumiu ser o proprietário do material ilícito e conduziu os policiais até sua residência no Bairro da Paz.

A equipe foi recebida por uma suposta irmã do suspeito que, declarando-se advogada, passou a destratar os policiais com atos e palavras de baixo calão. A equipe deu voz de prisão à agressora, que ainda resistiu à prisão, mas foi dominada e conduzida junto com o infrator, que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, ao 19o. Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde os policiais também entregaram três aparelhos celulares e a quantia de R$ 5.062 em espécie que estavam com a mulher.