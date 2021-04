Motorista de app é baleado e passageiro executado por pistoleiros em Manaus

Manaus/AM - Ferdinan Alves do Nascimento, de 40 anos, morreu com um tiro na cabeça, na noite deste sábado (10), no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava dentro do carro de um motorista de aplicativo quando criminosos se aproximaram, supostamente, para cometer um assalto e começaram a atirar. O motorista de app foi atingido com um tiro nas costas e ainda dirigiu até o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, no entanto, Ferdinan já chegou sem vida na unidade de saúde. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O estado de saúde do motorista não foi divulgado.

A Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso para tentar identificar os autores e a motivação do crime.