Mulher é presa enquanto vendia drogas na frente dos filhos no Amazonas

Ainda de acordo com o titular, o Plantão Judicial decidiu converter a prisão em flagrante em prisão domiciliar com imposição de medidas cautelares e, ainda, acompanhamento dos órgãos de proteção à criança e adolescente em relação aos filhos menores.

“Mylena foi encontrada comercializando quantias expressivas de cocaína e pedra oxi, com os filhos em sua casa. Ela também estava em posse de balança de precisão, sacos plásticos e linhas para armazenar e fazer as amarrações das drogas, além de dinheiro em espécie, caderno de anotações, três celulares e um tablete”, disse.

Manaus/AM - Mylena Neves Bezerra, de 32 anos, foi presa no último fim de semana por tráfico de drogas. No momento da prisão, a mulher estava vendendo drogas em sua residência, na presença dos seus filhos menores.

