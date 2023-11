Mais de 30 pessoas são presas durante fim de semana no Amazonas

Manaus/AM - Durante o fim de semana, 31 pessoas foram presas e um menor foi apreendido em ações da Polícia Militar (PMAM). As ações aconteceram em Manaus e no interior do estado.

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), houve prisões em todas as zonas de Manaus. No interior, as ocorrências foram registradas nos municípios de Alvarães, Iranduba, Itacoatiara, Fonte Boa, Pauini e Tefé.

Ainda conforme o Ciops, a maioria das prisões foi por homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal e feminicídio.

Capital

Uma mulher, de 24 anos, foi presa por policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na zona norte de Manaus, suspeita de lesão corporal.

Segundo informações da equipe, a mulher feriu um homem, de 33 anos, com um golpe de faca na perna direita. Após o ocorrido, os policiais localizaram a suspeita e efetuaram a prisão dela. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar. A mulher foi encaminhada para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus, um adolescente, de 16 anos, foi apreendido por policiais da 27ª Cicom, suspeito de tentativa de homicídio.

De acordo com a equipe que atendeu a ocorrência, o adolescente agrediu uma idosa, de 63 anos, com uma arma branca. A mulher sofreu lesões na cabeça e foi levada para um hospital. O menor de idade foi direcionado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Interior

No município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), um homem, de 23 anos, foi preso por policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), suspeito de feminicídio.

Após a denúncia de que o suspeito teria ateado fogo em uma casa com uma mulher dentro e fugido em seguida, os policiais se deslocaram até o local informado, onde constataram o crime.

O homem foi localizado, preso e encaminhado para a delegacia de Itacoatiara.