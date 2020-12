Mulher é presa e cinco carros roubados são recuperados em Manaus

Manaus/AM - Cinco carros roubados foram localizados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), entre a segunda-feira (14) e a madrugada de hoje (15). Os casos foram registrados nos bairros Centro, Cidade Nova, Colônia Terra Nova, Lago Azul e Redenção. Uma mulher de 23 anos foi presa por envolvimento em um dos roubos.

Ela estava com um carro Gol, cinza, placa JWO-9255, no conjunto Manôa, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizaram o automóvel.



Já na zona sul, policiais da 24ª Cicom localizaram o automóvel Kadett, cinza, placa NAH-8229, que apresentava restrição de furto. O caso foi registrado na rua Quintino Bocaiuva, no Centro.



Com restrição de roubo, foi encontrado, na segunda etapa do conjunto Hileia, bairro Redenção, zona centro-oeste, o carro VW Polo, prata, placa ASA-2H08. Militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) encontraram o automóvel, que foi conduzido até a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).



Veículos localizados

• Carro: Kadett, cinza, placa NAH-8229

• Carro: VW Polo, prata, placa ASA-2H08

• Carro: Gol, cinza, placa JWO-9255

• Carro: Gol, prata, placa NOV-3223

• Carro: Prisma, branco, placa OAN-8931