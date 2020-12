Dupla é presa com 200 kg de maconha avaliada em 1,4 milhão no Amazonas

Manaus/AM - Sirnael Jorge da Silva, 30, e Manoel João Bastos, 42 foram presos na segunda-feira (14), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Com eles, a polícia apreendeu 200 quilos de maconha tipo skunk, avaliados em 1,4 milhão, em uma embarcação no município de Manacapuru.

Segundo a polícia, o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Sirnael e Manoel foram presos suspeitos de estarem transportando drogas em uma embarcação vinda da fronteira do Estado.

“Tivemos a informação de que um grupo iria transportar essa droga de um ponto do rio Japurá até Manaus. Durante a abordagem da embarcação, dois suspeitos informaram à polícia que as drogas não estavam naquele barco”, explicou o delegado.

Conforme o delegado, os suspeitos teriam confessado o crime e informaram que as drogas estavam enterradas em uma comunidade nas proximidades do município.

“Na mata foram encontrados 200 kg de drogas. Havia uma guarda desse material, possivelmente com peruanos. Essas pessoas fugiram do lugar, no momento em que as equipes chegaram na praia. Nós temos um prejuízo materializado de 1,4 milhão, para essas organizações criminosas e evitamos que essa droga fosse distribuída em Manaus, nas festas de fim de ano”, disse Mavignier.

Os suspeitos devem responder pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Eles serão encaminhados à delegacia de Manacapuru para audiência de custódia, onde ficarão à disposição da justiça.