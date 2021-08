Mulher é estuprada e morta a pauladas em estacionamento de loja em Manaus; vídeo

De acordo com a polícia, a mulher foi espancada até a morte a pauladas. “Ela aparenta ser garota de programa. Não sabemos se ela fazia programa, mas percebemos que foi estuprada e morta, com uma paulada na cabeça. Ainda hás sêmem sobre o corpo dela e ela está despida”, disse o delegado Fábio Silva, da Polícia Civil.

Manaus/AM - Uma mulher, até o momento não identificada, com idade entre 30 e 40 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (2), no estacionamento de uma loja, localizada na Avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

