Mulher alvo de criminosos é baleada junto com homem usado de escudo humano em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher identificada como Angelina Auzier, de 32 anos, e Vagner França, 26, foram baleados na noite desta terça-feira (28), na Rua 49 do conjunto Mutirão, do bairro Novo Aleixo, em Manaus. Informações de testemunhas para a Polícia Militar dão conta de que os criminosos chegaram no local anunciando que iriam matar Angelina; Vagner foi colocado na frente dela e acabou sendo atingido com tiros no rosto e nas costas. Angelina também foi baleada, e teve perfurações na mão esquerda e no peito. Assim que os criminosos fugiram, a dupla baleada foi socorrida e levada para o Hospital Platão Araújo, onde passam por cirurgia. As motivações para o crime serão apuradas pela Polícia Civil.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.