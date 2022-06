Motorista de app se joga de carro em movimento para escapar de assalto em Manaus

Segundo a Polícia Militar, o motorista havia aceitado uma corrida de uma mulher, mas foi rendido dentro por dois criminosos que estavam armados com dois facões. Desesperado, ele decidiu se jogar do veículo para tentar salvar a própria vida ao ver uma equipe policial na avenida. Na ocasião, os policiais atendiam uma outra ocorrência de assalto.

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo, não identificado, se jogou de dentro do próprio carro, em movimento, para escapar de um assalto durante a noite desta quinta-feira (02) na avenida Natan Xavier de Albuquerque, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.