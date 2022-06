Identificado homem morto em clube de tiros de Manaus

Rafael Seabra era estudante de Arquivologia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e fazia parte da Liga de Handebol do Amazonas. Ele deixa 2 filhos.

Manaus/AM - O homem morto durante treino de tiro, nesta quinta-feira (02), foi identificado como Rafael do Monte Rodrigues Seabra, de 32 anos. O caso ocorreu no Clube de Tiro da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus.

