Homens são presos por não pagarem pensão alimentícia no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens, de 27 e 41 anos, foram presos nesta quinta-feira (02) por não pagarem pensão alimentícia. As prisões ocorreram no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, as equipes organizaram a ação com intuito de cumprir as ordens judiciais.

Procedimentos

Os homens responderão por não pagamento de pensão alimentícia e o jovem responderá por descumprimento de medida protetiva. Os três ficarão à disposição da Justiça.