Motorista de app é assassinado em Manaus e colegas se unem na cena do crime

Manaus/AM - Um motorista por aplicativo foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (20), em um posto de combustível localizado na entrada do bairro Manoa, na zona Norte da capital.



As informações preliminares são de que a vítima, que possuía um Celta prata identificado como "008" da equipe "União Drive", foi atingida com três disparos de arma de fogo, pouco antes das 21h. Os criminosos fugiram após o crime.



Instantes depois, uma aglomeração de pessoas e carros de colegas motoristas se formou na cena do crime, no posto de combustível.

A suspeita inicial é de que tenha ocorrido um latrocínio - roubo seguido de morte, mas o caso ainda está sendo apurado no local e deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros,

A qualquer momento mais informações.