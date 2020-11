Motorista de app discutiu com dupla, que voltou para assassiná-lo em Manaus

Manaus/AM - O motorista por aplicativos identificado como Mael Gledson Abreu da Silva, de 27 anos, morto a tiros na noite desta sexta-feira (20), teve uma discussão com os assassinos antes do crime em um posto de gasolina na entrada do bairro Manoa, zona Norte da cidade.

Motorista de app é assassinado em Manaus e colegas se reúnem revoltados na cena do crime. pic.twitter.com/mBEarDXY2f — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) November 21, 2020



Segundo informações apuradas pela PM com colegas do grupo de motoristas por app "União Drivers", do qual ele fazia parte, Mael chegou a mandar mensagens via WhatsApp, informando o que estava acontecendo. Ele relatou que havia discutido com dois passageiros durante a corrida, e que a dupla saiu do carro o ameaçando, pegando um mototáxi em seguida.

Logo depois, os mesmos homens voltaram, dessa vez armados, e dispararam contra o motorista. Mael foi atingido com três tiros, no rosto, tórax e costas.

O jovem tentou pedir ajuda. No entanto, ao sair do carro, caiu ali mesmo no estacionamento do posto, desfalecido.

Instantes depois, centenas de motoristas de app se reuniram no local, revoltados com o crime, e tentando encontrar os assassinos. Houve uma grande movimentação de populares afirmando ter encontrado um dos criminosos, mas a polícia não confirmou a informação até o fechamento desta matéria.



O corpo da vítima já foi removido pelo Instituto Médico Legal. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Por volta de 22h, as equipes policiais ainda estavam no local colhendo mais informações.