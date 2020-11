Mulher é presa com drogas dentro de bar em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher, de 22 anos, foi presa na madrugada deste sábado (21), com drogas dentro de um bar, situado na na comunidade rural Bela Vista, bairro Puraquequara, zona Leste de Manaus.

Segundo policiais da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles faziam patrulhamento de rotina, quando realizaram abordagem a alguns frequentadores de um bar, situado na rua Princesa Diana, na comunidade Bela Vista, onde uma jovem ao ser revistada estava com uma porção de drogas.

Ainda durante os procedimentos, a mulher ao voltar à mesa onde estava com um grupo, abaixou-se discretamente e pegou uma sacola e novamente foi chamada para a revista.

Nesse momento, após a segunda revista, foram encontradas com ela, 20 porções de substâncias ilícitas, supostamente cocaína que estavam na sacola. Questionada sobre a procedência do material, a mesma quis enganar os policiais negando que as drogas pertencesse a ela e alegando não saber da existência, porém foi detida e apresentada ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais apropriados.