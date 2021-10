Motorista de app condenado por estupro de adolescente é preso em Manaus

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo, de 37 anos, condenado a nove anos e quatro meses por estuprar uma adolescente de 12 anos foi preso nesta terça-feira (19), no bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus. O crime ocorreu em 2014.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na época do fato, o homem fazia condução escolar de crianças para escolas municipais, localizadas ao longo da rodovia federal BR-174.

“Na ocasião do delito, a vítima estava em um ponto de ônibus, aguardando a chegada do transporte coletivo, momento em que o homem chegou e disse que ela precisava retornar com ele até a escola, porque a professora tinha um assunto para tratar com ela”, comentou a delegada.

Ainda segundo a titular da Depca, a adolescente confiou na palavra do indivíduo e entrou no veículo. Ao perceber que ele estava desviando do caminho de volta para escola, a vítima tentou sair, porém, o infrator acionou as travas das portas, estacionou o ônibus em local deserto e cometeu o ato criminoso.

“A vítima, na companhia de sua mãe, compareceu à unidade policial e relatou o fato. O indivíduo chegou a ser preso em 2014, porém, passou a responder em liberdade. Um mandado em razão de sentença condenatória em nome dele foi expedido no dia 23 de setembro deste ano, pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes”, informou Joyce.

O homem será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.