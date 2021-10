Tiroteio aterroriza moradores no Prosamim, em Manaus; veja vídeos

Vídeos que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que os criminosos desceram de um carro, modelo Mobi, de cor vermelha, e começaram a atirar a esmo no local. Em seguida, eles entraram no veículo e fugiram sem serem identificados. Ainda não há informações de feridos.

Manaus/AM - Um tiroteio aterrorizou os moradores no Prosamim do São Raimundo, zona Oeste de Manaus, na noite desta terça-feira (19).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.