Mãe é presa após filho de 2 anos morrer espancado por quebrar maquiagens em Manaus

A criança foi levada ao Pronto Socorro Platão Araújo por volta das 0h30, e a equipe médica notou sinais de agressão física, então chamou a Polícia Militar. A mulher confessou ter batido no menino com uma ripa, após ele danificar suas maquiagens.

Manaus/AM – Uma jovem de 22 anos foi presa na madrugada deste sábado (12) no bairro Jorge Teixeira, na zona leste, suspeita de espancar o filho de 2 anos após quebrar suas maquiagens. O menino acabou morrendo no hospital.

